Мурманск, 17 октября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Политическое предательство — так расценила установку мемориальной доски гитлеровскому военному союзнику Карлу Маннергейму жительница Мурманска, уроженка Ленинграда, ребёнком пережившая блокаду, Флора Геращенко. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сейчас Флора Зиновьевна ждёт результатов рассмотрения судебного иска с требованием о демонтаже доски.

Флора Геращенко

Несмотря на исчезновение мемориального знака со стены дома по Захарьевской улице, иск из Куйбышевского районного суда Петербурга отозван не будет. Ранее об этом заявил и петербургский адвокат Илья Ремесло, представляющий интересы Флоры Геращенко.

«Снятие доски — это не примирение, — объяснила мурманчанка корреспонденту агентства. — У меня осталось чувство стыда, потому что до конца мы дело не довели. Я считаю, что должны быть наказаны те, кто устанавливал доску, а также должны быть принесены публичные извинения».

Напомним, на прошлой неделе «Российское военно-историческое общество», которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский, взяло на себя ответственность за установку и демонтаж доски Маннергейму на Захарьевской улице. Поздно вечером 13 октября доску сняли со стены дома на Захарьевской улице. Утром 14 октября ее доставили в Музей Первой Мировой войны «Ратная палата» на территории Государственного музея-заповедника «Царское Село» и повесили во дворе, под присмотром видеокамер и охранников.

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«Там — музей, — отреагировала Флора Геращенко. — У нас же Наполеон в своё время наступал на Москву, памятник ему мы не ставим. Но в музее портреты Наполеона есть. Прошло 200 лет после войны 1812-го года. Что-то мы памятник не видим в Москве Наполеону. Не надо ставить доску на улице, где ходят люди. Либо, если повесили доску, написали внизу: «Был союзником Гитлера и осуществлял блокаду Ленинграда», всё. Этого же не сделали».

Доска Маннергейму на стене Ратной палаты в Царском Селе

Как рассказала Флора Зиновьевна, практически сразу после того, как скандальная доска была установлена, она отправилась из Мурманска в Петербург, чтобы напомнить горожанам о роли барона Маннергейма в самой кровопролитной войне в истории человечества.

«Это особый цинизм: открывать доску 16 июня, когда 22 июня у нас — день начала войны, — говорит мурманчанка. — Подлое предательство. Это моё мнение, пусть оно радикальное. 10 сентября, в день своего отлёта в Мурманск, рано утром я поехала на Захарьевскую. Доска висит. Отмыта и охраняема. Мне, когда я повесила свой плакатик, стали просто угрожать. Мне и сыну. Угрожали полицией — за «незаконную расклейку объявлений». На плакате было написано чётко: «Маннергейм — союзник Гитлера, виноват в геноциде ленинградцев».

Напомним, за время своего нахождения на стене петербургского дома, доска неоднократно подвергалась атакам различных активистов — её обливали краской и другими химическими соединениями, рубили топором, проделывали отверстия в барельефе.

«Я не одобряю поступки молодёжи, но я их понимаю, — поделилась Флора Геращенко. — Если честно, я обратилась к своим блокадникам, но люди, по моему мнению, побоялись светиться. Все против доски, но пускай кто-то борется… А поскольку я ещё жива, и у меня нет старческого маразма, я решила, что буду воевать».

Каждый день Флора Зиновьевна следит за новостями о скандальном памятном знаке, ждёт решения суда и, самое главное, момента, когда с чистой совестью можно будет прийти на могилы родных, чьи жизни унесла страшная блокада Ленинграда.

«Я, когда приехала в Петербург, даже не поехала на кладбище, — призналась Флора Геращенко. — Мне перед ними стыдно. Что скажу тем девочкам, которые спасали мою маму, что скажу своему деду, который умер от голода, спасая меня, что скажу моей покойной матери, которая кровь сдавала в блокадном Ленинграде, всеми правдами и неправдами спасала меня и бойцов Красной армии, которые нас защищали? Я решила: пока доску не снимут, я не поеду».

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Как сообщало ИА REGNUM, на 17 октября в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга по иску Флоры Геращенко назначено предварительное собеседование. Напомним, 27 сентября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в иске петербуржца Павла Кузнецова к правительству города о нарушении закона в связи с установкой доски Маннергейму, посчитав, что власти Петербурга не имели отношения к появлению доски. Сторона истца намерена обжаловать этот вердикт в городском суде.