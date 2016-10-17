Владивосток, 17 октября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Во Владивостоке руководство АО «Наш дом — Приморье» перенесло срок проведения аукциона по продаже гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурный, который так и не достроили со времён саммита АТЭС-2012 года. За несколько месяцев объект не нашёл своего покупателя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джон Ричи. Аукцион. 1875

На электронной торговой площадке SETonline размещена обновлённая информация, согласно которой окончание подачи заявок перенесено на 11 ноября, их рассмотрение — на 25 ноября, а начало проведения торгов должно состояться 6 декабря.

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Приём заявок от потенциальных инвесторов был запущен ещё 16 июля, тогда планировалось, что 16 сентября приём заявок закончится, а 27 сентября будут проведены торги. Когда недостроем никто не заинтересовался, руководство АО «Наш дом — Приморье» запустило аукцион по второму кругу и продлило сроки, однако к 10 октября ни одной заявки на участие в открытом аукционе голландского типа подано всё ещё не было.

Стартовая цена аукциона составляет 8,5 миллиарда рублей, однако объект могут уступить и за 5,9 миллиарда рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, две скандальные гостиницы Hyatt должны были отстроить к саммиту АТЭС-2012 года. За эти годы объём инвестиций в объект на мысе Бурном с 3,8 миллиарда рублей вырос до 9 миллиардов рублей, на Корабельной набережной — с 3,7 миллиарда рублей до 7 миллиардов рублей. С февраля 2014 года работы на мысе Бурном приостановлены.

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Власти Приморского края в свою очередь говорили о наличии потенциальных покупателей гостиничного комплекса на мысе Бурном во Владивостоке. Назывались такие компании как Lotte Holding, Marriot International, Carson Rezidor Hotel Group, Berjaya Corporation Behard, «Хунчжэн». Всего — более 15 крупных иностранных инвесторов.