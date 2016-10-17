Москва, 17 октября, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Российские покупатели смогут приобрести новый седан Geely Emgrand GT во второй половине ноября. Автомобиль будет доступен в рамках предварительного заказа, сообщает «Дейли-Мотор».

pinthiscars.com Geely Emgrand GT

Новинка китайского производителя была представлена в августе этого года в рамках Московского автосалона. Модель, предназначенная для реализации в России, будет оснащена турбированным двигателем объемом 1,8 л и мощностью 163 л. с. Варианты комплектаций Geely Emgrand GT будут включать, в числе прочего, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу, систему кругового обзора.

Стоимость нового седана пока не называется, по предварительной информации, он обойдется покупателям в 1,5 млн рублей. Сборку Emgrand GT для России будет осуществлять белорусско-китайский завод «Белджи».