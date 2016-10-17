Горно-Алтайск, 17 октября, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Жителей Республики Алтай снегом в октябре не удивишь. В этом году первый большой снегопад в столице региона — городе Горно-Алтайске, а также в Майминском и Чойском районах, прошел 12 октября. С тех пор осадки разной интенсивности (дождь, снег, мокрый снег) в регионе продолжаются.

Ветки деревьев под тяжестью снега падали на провода

«Вчера днем 16.10 и сегодня ночью 17.10 на большей части территории выпадали небольшие, местами умеренные осадки, максимальная температура воздуха вчера днем повышалась до минус 1… плюс 5 °C, сегодня ночью минимальная температура воздуха была минус 1…4 °С, в Кош-Агаче минус 9 °С», — говорится в сообщении Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сегодня, 17 октября, снег продолжает падать.

За неделю жители региона, а также коммунальные и другие службы успели привыкнуть к такой погоде. Однако последствия первого сильного снегопада, выпавшего 12 октября, в регионе устраняли с большим трудом. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Горно-Алтайска, с 4 часов утра 13 октября на дороги республиканской столицы вышло несколько десятков специализированной техники и более 50 сотрудников коммунальных предприятий. Тротуары и проезжие части очищали от сломанных и упавших деревьев.

Из-за снегопада МЧС России по Республике Алтай привело в готовность силы и средства пожарных гарнизонов во всех муниципальных районах республики, все главы муниципалитетов получили рекомендации по предотвращению чрезвычайных ситуаций. В районах подготовили резервные источники электроснабжения из материального резерва правительства Республики Алтай. На линиях электропередач работали аварийно-восстановительные бригады.

Как сообщили ИА REGNUM в управлении по региональной работе департамента по связям с общественностью «МРСК Сибири», дождь, прошедший в Республике Алтай в ночь с 11 на 12 октября, а затем сильный снегопад «на энергоснабжение региона существенно не повлиял». По данным ведомства, в Майминском районе были зафиксированы «единичные случаи технологических нарушений».

При этом, по словам жителей села Майма, «единичные случаи технологических нарушений» 12 октября вылились в отключение электроэнергии с часу дня и почти до восьми вечера. После этого свет «мигал» и отключался несколько дней подряд. Сельчане отключали от электропитания бытовую технику, опасаясь, что она не выдержит перегрузок. В Горно-Алтайске свет также отключался с завидной периодичностью.

По данным «Горно-Алтайских электрических сетей», снежный покров на территориях проведения аварийно-восстановительных работ составлял от 40 до 60 см: «Несмотря на это, все восстановительные работы проходили оперативно. Основной причиной технологических нарушений было падение на провода отяжелевших от снега веток деревьев, расположенных вне охранных зон ЛЭП на приусадебных и дворовых территориях жителей районов».

В связи с ухудшением погоды на дорогах Республики Алтай возрастает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Начиная с 11 октября, в шиномонтажные мастерские выстроились очереди, люди экстренно пытались поменять летнюю резину на зимнюю. Стоимость этой услугу в республиканском центре достигает 1 тыс. рублей.

Большим спросом у горожан в особо ненастные дни пользовались службы такси. И если дозвониться до операторов проблем не составляло, то, чтобы дождаться машину, нужно было запастись терпением. Поездка обходилась в сумму от 100 рублей и более.

Горожане 12 октября жаловались на сильную слякоть. По их словам, передвигаться по городу и Майме пешком было просто невозможно.

По данным УГИБДД МВД по Республике Алтай, 12 октября в регионе было зарегистрировано пять ДТП (два столкновения, три наезда на стоящее транспортное средство). 13 октября в Республике Алтай также было зарегистрировано пять аварий (одно столкновение, одно опрокидывание, три наезда на стоящее транспортное средство).

По словам местных жителей, по пути из Маймы в Горно-Алтайск в ДТП попал пассажирский автобус. Очевидцы утверждают, что он лежал на боку справа от обочины. Однако в ГИБДД корреспонденту ИА REGNUM эту информацию не подтвердили.

Сегодня, 17 октября, в Горно-Алтайске и Майме вновь идет снег. Днем, по данным синоптиков, местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления.

Добавим, на непогоду жалуются и водители соседнего Алтайского края. Очевидцы и местные СМИ сообщают об огромной пробке на трассе из Новосибирска в Барнаул.