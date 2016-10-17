Вашингтон, 17 октября, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Американская теннисистка Серена Уильямс (вторая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA)) из-за травмы не примет участие в итоговом турнире WTA в Сингапуре, говорится в микроблоге ассоциации в Twitter.

siol.net Серена Уильямс

По ее словам, снятся с турнира ей посоветовал доктор — у бывшей первой ракетки мира травмировано плечо. «Я очень-очень расстроена тем, что не смогу принять участие в итоговом турнире в Сингапуре», — сказала Уильямс.

35-летняя спортсменка в текущем сезоне вышла на корт только на восьми турнирах, их них два Уильямс выиграла, а на трех — выступила в финале. Итоговый турнир WTA пройдет в Сингапуре с 23 по 30 октября.