Берлин, 17 октября, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Европейский производитель самолетов Airbus стремится обогнать своего главного конкурента компанию Boeing по количеству ежегодного выпуска самолетов к 2020 году, заявил президент и исполнительный директор компании Airbus Фабрис Брежье, сообщает 16 октября Reuters со ссылкой на немецкие СМИ.

airbus.com Airbus BELUGA XL, BELUGA ST

«В 2020 году мы снова будем поставлять больше самолетов, чем компания Boeing», — сказал Брежье.

Напомним, в течение многих лет компания Airbus занимала лидирующие позиции по количеству поступивших заказов, но, начиная с 2012 года, компания Boeing опережает Airbus по количеству поставок готовых самолетов заказчикам.