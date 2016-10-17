Якутск, 17 октября, 2016, 08:27 — ИА Регнум. В ходе проверки «Якутскэнерго» и «Сахаэнерго» министерство ЖКХ и энергетики республики сделало компаниям ряд замечаний. До их устранения ведомство отказалось выдавать компаниям паспорта готовности к зиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Претензии к «Якутскэнерго» заключаются в том, что компания не оформила освидетельствования центров питания классом напряжения 35−110 кВ. Замечания к «Сахаэнерго» связаны с неудовлетворительной оценкой противоаварийной тренировки в Кобяйском районе, нарушением срока ввода в эксплуатацию ДЭС в посёлке Оленёк и невыполнением своевременных мероприятий по предотвращению технологического нарушения в посёлке Арыктах.

«Якутскэнерго» намерено устранить поводы для претензий Минэнергетики до 15 ноября, сообщили в пресс-службе компании, пока разработан план необходимых мероприятий. «Якутскэнерго» отчитывается: работы по ремонтной программе будут завершены до наступления температурного минимума, все капитальные ремонты основного оборудования энергообъектов выполнены по календарному плану, энергообъекты обеспечены топливом.

Неготовность к зиме энергокомпания объяснила ранней проверкой министерства: «В предыдущие годы паспорт готовности традиционно вручался главной энергокомпании Якутии в ноябре. В 2016 году Минэнерго России начало «паспортную» кампанию по всей стране значительно раньше, для того чтобы в ходе более тщательных проверок субъекты энергетического комплекса могли доработать необходимые мероприятия и вступить в сезон зимних максимумов нагрузки в полной готовности».

Как сообщало ИА REGNUM, топливо для котельных Якутии в рамках северного завоза доставлено в полном объёме, навигация завершилась 10 октября. «Всё планово, штатно, завезено, отремонтировано, и в сроки тепло подано потребителям», — заявил замруководителя департамента коммунального комплекса и стратегического развития министерства ЖКХ и энергетики Якутии Виталий Чикачёв, комментируя начало отопительного сезона.