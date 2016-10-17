Донецк, 17 октября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что заказчик убийства одного из командиров ополчения Арсения Павлова (позывной «Моторола») уже известен властям республики, сообщает НТВ.

dnr-online.ru Александр Захарченко

По его словам, в результате следственных мероприятий заказчик убийства установлен. Следственные действия продолжаются, будут вычислены исполнители. «Никакой пощады вам не будет, поверьте», — сказал Захарченко.

Имя предполагаемого заказчика глава ДНР не назвал. Известно, что Павлов погиб вечером 16 октября в подъезде своего дома — бомба была заложена возле лифта. Ранены несколько человек.

Власти республики обвинили Киев в «нарушении перемирия» и использовании террористических методов для расшатывания ситуации в ДНР. Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что гибель Моторолы может привести к обострению ситуации в Донбассе.