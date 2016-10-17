Пермь, 17 октября, 2016, 07:37 — ИА Регнум. В Перми о местных медиках, которые оказались на рабочем месте настолько пьяными, что были не в состоянии оказать медицинскую помощь доставленному онокобольному горожанину, сначала заговорили региональные СМИ, потом тему подхватили федеральные. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минздраве Пермского края, в ночь с 15 на 16 октября двое сотрудников приемного отделения терапии ГБУЗ ПК «МСЧ № 9» — медицинская сестра и санитарка — находились на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

gorspravka09.ru Медицина

Главный врач больницы Евгений Камкин заявил, что 16 октября в учреждении проведено экстренное служебное расследование. Составлен акт о нарушении трудовой дисциплины на рабочем месте. Работники, допустившие нарушение, уволены по ст. 81 подпункт 6 «б» Трудового кодекса РФ «…в связи с однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей, появлением на работе в состоянии алкогольного опьянения».

Скандальная история с пьяными медиками случилась в приемном покое медсанчасти № 9, куда скорая помощь доставила мужчину с онкологическим заболеванием. В течение нескольких часов ему не оказывали никакой помощи. Местные медработники буквально едва «держались на ногах». «Медсестра пыталась поставить капельницу, в результате чего в вену попасть она не смогла, и на руке образовалась огромная шишка. Когда я приехала в больницу, чтобы забрать его, в комнате медперсонала увидела, что они все пьяные спят, в том числе и молодая девушка врач. В ответ на претензии они начали меня выгонять, используя нецензурную лексику», — поделилась шокирующими подробностями инцидента пермячка. На видеозаписи, которую сделала родственница пациента, одна из медработниц стационара цинично заявила, что мужчина «болен и ему уже ничем не поможешь», сообщает телекомпания «Рифей Пермь».

Случай вызвал широкий общественный резонанс и бурную реакцию общества. «Таких надо увольнять без права работать в медицине пожизненно!»; «Не все медики такие, но этот случай вопиющий…»; «Я не ханжа, понимаю, если бы уборщица так вела себя. Но не врач!»; «И как ни грустно, это много где так, врачи относятся отвратительно к пациентам!», комментируют случившееся в соцсетях.

Мужчину, который в течение длительного времени не мог получить помощь из-за нетрезвых медиков, все же госпитализировали. Он пребывает в кардиологическом отделении. Как сообщают СМИ, главврач больницы принес пациенту извинения и перевел его в «VIP-палату».