Токио, 17 октября, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Власти Японии могут ускорить модернизацию своей системы ПРО, заявили правительственные источники Японии, сообщает 16 октября Reuters.

ifeng.com THAAD

Модернизация системы ПРО Японии предусматривает развертывание третьего эшелона противовоздушной обороны с использованием противоракетного комплекса США THAAD.

Также средства на модернизацию системы ПРО Японии будут направлены на модификацию ракет зенитного ракетного комплекса PAC-3 Patriot для увеличения их точности и радиуса действия, сообщил правительственный источник.

Напомним, 5 сентября одна из ракет, запущенных в КНДР попала в воздушное пространство Японии. С начала этого года КНДР осуществила испытания, по меньшей мере, 21 баллистической ракеты и провела два ядерных испытания.