Владивосток, 17 октября, 2016, 07:54 — ИА Регнум. В Приморье семьям, где воспитываются дети с сахарным диабетом, выделят 4,7 миллиона рублей в качестве компенсаций за тест-полоски. Такую сумму родители детей-инвалидов постеснялись даже маленькой назвать — это капля в море на фоне цен в России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выплаты

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Администрация Приморского края сегодня, 17 октября, анонсировала законопроект, согласно которому из казны будет выделено 4,7 миллиона рублей на компенсации за тест-полоски для глюкометров. Один раз в квартал семья с ребёнком-диабетиком будет получать 3 375 рублей. Когда инвалиду исполнится 18 лет, на региональную выплату он уже не сможет претендовать. Всего в Приморье нуждающихся детей около 350.

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«У нас 3 упаковки тест-полосок в месяц, 29 в год, и это в соответствии со стандартами! Куда эти 3 375 рублей с российскими ценами? Если бы хоть фирмы-производители тест-полосок помогали, хотя бы поставляли в АНО подешевле тест-полоски. Мы ведь им не интересны, им интересны только главные эндокринологи, и только в тех регионах, где их в госзакупках кормят», — прокомментировала мама ребёнка-диабетика из Курганской области Наталья Воробьёва.

«Если измерять глюкозу крови 4 раза в день 30 дней в месяц, то получится 120 полосок или 2,5 упаковки тест-полосок в месяц, в квартал получается 7−8 упаковок. Цены на тест-полоски разные, у нас «Акку-Чек Перформа» стоит 1 200 рублей, умножаем, и получается 8 400−9 600 рублей, вместо 3 375 рублей, — считает мама ребёнка-диабетика из Хабаровского края, представитель организации «Диабет» Нина Сухих. — Но ведь тест-полоски это ещё не все. А как быть тем, у кого поставлена помпа?»

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Как сообщало ИА REGNUM, приказ Минтруда России лишил детей-диабетиков старше 14 лет статуса инвалида. Подростки лишились пенсии, которая прежде тратилась на лекарства. Сегодня несовершеннолетним отказывают в инвалидности, мотивируя этом тем, что у них нет видимых проблем с руками и ногами, диабетики не потеряли зрение, а их органы всё ещё способны функционировать.

Уже несколько месяцев Хабаровская краевая организация помощи детям-инвалидам «Диабет» собирает подписи к петиции на имя президента РФ Владимира Путина с требованием вернуть прежние критерии установления инвалидности, либо сформулировать их таким образом, чтобы детям с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями присваивали статус ребенка-инвалида с момента обнаружения заболевания и до 18 лет.