Москва, 17 октября, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Семёнов не собирается уходить со своего поста, однако решение о смене руководителя вуза может быть принято в любой момент. Так Семенов прокомментировал информацию о его возможной отставке, передает 17 октября RT.

Главный корпус МПГУ

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вместо Семенова возглавить педагогический вуз может Алексей Лубков, бывший проректор и выпускник университета, ныне являющийся замдиректора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России. По словам Семенова, уход с должности ректора в его планы не входит.

Алексей Семёнов занимает пост ректора МПГУ с 2013 года. В российских вузах ректор выбирается ученым советом учреждения, после чего его кандидатуру утверждают в Минобрнауки РФ.