Вашингтон, 17 октября, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Представители компании Tesla Motors заявили, что Tesla будет сотрудничать с Panasonic Corp при производстве солнечных батарей на фотоэлементах в городе Буффало, расположенный в северо-западной части штата Нью-Йорк, сообщает 16 октября Reuters.

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В соответствии с соглашением, представители компании Tesla заявили, что будут использовать солнечные батареи на фотоэлементах в солнечной энергетической системе.

Компания Panasonic, как ожидается, начнет производство на заводе в Буффало в 2017 году. В свою очередь компания Тесла подпишет долгосрочный контракт на закупку солнечных батарей на фотоэлементах, произведенных Panasonic.