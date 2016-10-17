Красноярск, 17 октября, 2016, 06:23 — ИА Регнум. В Красноярском крае открылся туристический центр «Перевал». Он предназначен для того, чтобы туристы, преодолевшие знаменитый 7-километровый подъем Пыхтун на «Столбах», могли погреться, отдохнуть и при необходимости получить помощь.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов побывал на «Перевале»

«Я впервые пришла на «Столбы» еще маленькой девочкой. Потом в студенческие годы приходила с одногруппниками, — рассказывает посетительница заповедника Галина Ильинична. — В 60-х считалось очень почетным носить красный кушак (пояс до десяти метров длиной, при восхождении «столбисты» с его помощью страховали новичков) и быть причастным к «столбистам». Сейчас, конечно, на скалы уже на забираюсь, но каждые выходные обязательно беру палочки для ходьбы и сюда, на «Столбы». Вот и внучка со мной теперь ходит. То, что заповедник становится более удобным, цивилизованным, то, что теперь есть место, где можно чайку попить — здорово!».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Туристический центр «Перевал»

Одноэтажное деревянное строение из клееного бруса в форме восьмиугольника было возведено на территории туристско-экскурсионного района заповедника «Столбы» за счет средств федерального бюджета. В новом туристическом центре на площади в 122 квадратных метра появился «Заповедный островок», установлены деревянные фигуры медведицы с медвежонком, вскоре будут изготовлены рысь с двумя рысятами, белка, бурундук, из птиц — коршун и сова.

«Особое место в центре занимает площадка, созданная для юных посетителей. Мы планируем по выходным дням для начинающих «столбистов» проводить образовательные мастер-классы, игровые и познавательные программы. Центр станет частью программы экологического образования, в рамках которой только в этом году в заповеднике состоялись 56 экошкол, участниками которых стали более 4 тысяч юных красноярцев», — пояснил директор государственного природного заповедника «Столбы» Вячеслав Щербаков.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Площадка для юных посетителей

В день открытия вместе с красноярцами в новом туристическом центре побывали председатель Красноярского городского совета депутатов Татьяна Казанова и глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

«Ежегодно заповедник «Столбы» посещают 350 тысяч человек. В выходные дни количество туристов может достигать 10 тысяч. Поход на «Столбы» для многих красноярцев — это настоящая семейная традиция. Сюда приходят с маленькими детьми, красноярские пенсионеры проводят в заповеднике занятия по скандинавской ходьбе, многие красноярцы обязательно показывают «Столбы» гостям города. Уверен, что новый туристический центр будет востребован. Пусть на «Перевале» всегда будет тепло и уютно, царит дружеская и добрая атмосфера», — подчеркнул мэр.

Добавим, что 2017 год объявлен в нашей стране годом особо охраняемых природных территорий. 11 января будущего года свое 100-летие отметит первый в России природный заповедник «Баргузинский». В честь этого события в туристическом центре заработала «Заповедная почта», воспользовавшись которой посетители «Столбов» смогут отправить поздравительную открытку в адрес любого заповедника нашей страны.