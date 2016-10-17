Токио, 17 октября, 2016, 05:53 — ИА Регнум. В японском внешнеполитическом ведомстве опровергли распространённое Nikkei сообщение о намерениях Токио обсудить с Москвой вопросы совместного управления Южными Курилами. Как сообщил в понедельник, 17 октября, агентству Reuters представитель МИД Японии Ясухира Кавамура, позиция Японии по спорным островным территориям не изменилась: мирный договор с Россией по-прежнему будет возможен только после решения вопроса о принадлежности Курильских островов.

japantimes.co.jp Курильские острова

«Мы отрицаем то, что Япония и Россия обсуждают совместное управление северными территориями (Курильскими островами — ред.)», — заявил представитель МИД Японии, подчеркнув, что никаких фундаментальных изменений в ранее озвученной позиции японской стороны не произошло: сначала решение вопроса о принадлежности Курил, а затем подписание мирного договора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ была распространена информация, источником которой выступило японское информационное агентство Nikkei. По данным издания, премьер-министр Японии Синдзо Абэ намеревался обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос совместного управления Южными Курилами.

Напомним, мирный договор между СССР и Японией не был подписан после окончания Второй мировой войны. В качестве необходимого условия для его подписания японской стороной выдвинуто требование о возвращении ее «северных территорий», четырех южных островов Курильского архипелага. СССР настаивал на том, что спорные территории вошли в его состав по итогам Второй мировой войны. Российское правительство стоит на аналогичных позициях и не подвергает сомнению свое право на Южные Курилы.