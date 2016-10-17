Якутск, 17 октября, 2016, 06:18 — ИА Регнум. В бюджет Якутии на 2017 год по программе капитального ремонта заложили в 11 раз меньше средств, чем необходимо. Требуется на эти цели 2,8 млрд рублей бюджетных средств, а планируется выделить только 253 млн, сообщил корреспонденту ИА REGNUM ведущий инженер по техническим вопросам проведения капитального ремонта в фонда республики Юрий Намылов.

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Тема недостаточности финансирования была вынесена на заседание региональной общественной палаты. «Вопрос стоит очень остро», — заявил на заседании председатель Общественного совета при Министерстве жилищно — коммунального хозяйства и энергетики республики Станислав Цюхцинский, отметив, что необходимо выработать механизмы его решения.

«По итогам круглого стола будет создана резолюция Общественной палаты Якутии, которую мы отправим руководству республики», — также пояснил он.

«Мы дважды рассматривали этот вопрос на общественном совете Фонда капитального ремонта многоквартирных домов республики и обращались в Министерство финансов Якутии, но он был оставлен без особого внимания, — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов республики Леонид Шибаев. — Эта проблема не имеет простых решений, поэтому ее нужно решать не только на уровне чиновников, а еще и общественности».

Как пояснил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Юрий Намылов, после заседания общественной палаты в правительстве региона снова стали обсуждать пересмотр суммы средств, выделяемых по программе капитального ремонта, но какое решение будет принято и увеличат ли финансирование, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM в Якутии с 1 июля увеличили размер взносов на капитальный ремонт, и теперь жители региона платят за метр на 60−70 копеек больше. В итоге ежемесячный размер взноса для населения за квадратный метр в деревянных домах составил 3,6 рубля, в каменных домах — 4,2 рубля.

Как поясняли в министерстве ЖКХ и энергетики республики, индексация минимального размера взноса необходима для реализации программы капитального ремонта в республике. Ранее установленный объём платы не позволяет обеспечить потребность финансовых средств на реализацию программы капремонта: «за последний год стоимость строительных материалов, ремонтных работ, доставка и затраты на ПТН возросли в два раза».