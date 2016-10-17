Москва, 17 октября, 2016, 04:50 — ИА Регнум. Работа над многофункциональной системой «Арктика» далека от завершения, в связи с чем вновь откладывается запуск спутника. Согласно первоначальным планам, первый космический аппарат новой системы должен был выйти на околоземную орбиту еще в 2015 году, а затем запуск перенесли на 2017 год. О причинах переноса сроков 17 октября сообщают «Известия» со ссылкой на источник в министерстве природы России.

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«Роскосмос» нас проинформировал, что в 2017 году первый аппарат «Арктики» не будет выведен на орбиту, так как не готово бортовое оборудование», — сообщил источник в МПР. Согласно переданной «Роскосмосом» информации, решить все имеющиеся проблемы станет возможно к 2018 году, когда, предположительно, и состоится запуск первого спутника системы «Арктика».

Проблемы, в связи с которыми вновь откладываются сроки запуска, связаны с введенными США технологическими санкциями, в результате которых не удалось закупить необходимые комплектующие. В новых условиях понадобилось перепроектировать аппарат, частично заменив отсутствующие составляющие российскими аналогами.

Напомним, контракт на проектирование и изготовление многоцелевой космической системы «Арктика» был заключен «Роскосмосом» с НПО имени Лавочкина еще в октябре 2012 года. Согласно первоначальным планам, первый спутник должен был быть выведен на орбиту 25 ноября 2015 года, однако вскоре дата запуска была перенесена на 2017 год.

Сообщалось, что «Арктика» не единственная система, работа над которой существенно замедлилась в результате санкций США. Отечественные ученые вынуждены также перепроектировать спутники российской навигационной системы ГЛОНАСС, поскольку предыдущие уже выведенные на орбиту аппараты были выполнены преимущественно из импортных комплектующих.