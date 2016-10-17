Пекин, 17 октября, 2016, 04:29 — ИА Регнум. Сегодня, 17 октября, председатель Китая Си Цзиньпин поздравил всех участников космической миссии с успешным запуском корабля «Шэнчжоу-11» («Священный челнок — 11»). Поздравление Цзиньпин сообщил в телеграмме, которую зачитал в ЦУП заместитель председателя Центрального военного совета Фань Чанлун.

fei123.com Шэньчжоу-11

По словам председателя Китая, миссия длительностью 30 дней является рекордной для страны и символизирует новый важный прогресс для космической программы Китая. Цзиньпин сказал, что надеется на то, то все продолжат работу в этом же духе и выполнят поставленные задачи, чтобы быстрее освоить космос и «создать мощную космическую державу».

Ранее ИА REGNUM писало, что сегодня, 17 октября, в 7:30 по местному времени (2:30 по московскому) Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-11» с двумя тайконавтами на борту. Главная цель полета — проведение ряда научных и прикладных экспериментов в условиях космоса.

Что касается тайконавтов, то ими стали 50-летний Цзин Хайпэн и 37-летний Чэнь Дун. Для Хайпэна это уже третий полет в космос. Первый раз был в 2008 году в составе экипажа корабля «Шэньчжоу-7», второй раз — через четыре года в составе экипажа «Шэньчжоу-9». Хайпэн является командиром экипажа «Шэньчжоу-11». Чэнь Дун в космический полет отправился первый раз. Ранее этот экипаж охарактеризовали как «сплав опыта и молодости».