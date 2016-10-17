Пекин, 17 октября, 2016, 03:29 — ИА Регнум. Сегодня, 17 октября, Китай запустил аппарат «Шэньчжоу-11», название которого можно перевести как «Священный челнок — 11», с двумя тайконавтами на борту. Как сообщили в зале командного центра космодрома Цзюцюань, космический корабль вышел на расчетную орбиту, солнечные батареи раскрыты, системы связи работают в штатном режиме.

wtop.com Запуск космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-11»

Китай осуществил пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F») с пилотируемым аппаратом в 7:30 по местному времени (в 2:30 по московскому). Уже через 13 минут обе ступени ракеты успешно отделились и аппарат раскрыл солнечные панели.

Тайканавтами стали 50-летний Цзин Хайпэн и 37-летний Чэнь Дун. Они пробудут в космосе 30 дней. После чего они вернутся на Землю, а орбитальный модуль продолжит сбор научных данных в автоматическом режиме. Срок его службы составляет не менее двух лет.

Главной целью полета является проведение ряда научных и прикладных экспериментов в условиях космоса. После стыковки корабля «Шэньчжоу-11» с орбитальным модулем «Тяньгун-2» тайконавты перейдут на борт «Тяньгун-2», где и продолжат работу.

Отметим, что 50-летний Цзин Хайпэн уже два раза совершал космические полеты. Первый раз в 2008 году в составе экипажа корабля «Шэньчжоу-7», второй раз — через четыре года в составе экипажа «Шэньчжоу-9». Хайпэн является командиром экипажа «Шэньчжоу-11». Чэнь Дун в космический полет отправился первый раз.