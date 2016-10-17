Вашингтон, 17 октября, 2016, 03:14 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее накануне нападение на штаб-квартиру республиканцев в городе Хиллсборо, штат Северная Каролина. Виновны в этом сторонники демократов и его соперницы Хиллари Клинтон, сообщил миллиардер 17 октября на своей странице в сети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого. Трамп

По мнению Трампа, подожгли офис республиканцев в Северной Каролине «животные, представляющие Клинтон и демократов». Миллиардер также предположил, по какой причине обвиняемые им решились на столь отчаянный шаг. «Потому что мы побеждаем», — пояснил кандидат от республиканцев.

Ранее Хиллари Клинтон осудила атаку на офис республиканцев, назвав произошедшее в Хиллсборо неприемлемым и ужасающим. Республиканцы потребовали от властей Северной Каролины усиления мер безопасности на всех своих мероприятиях.

Согласно последним опросам, Клинтон несколько опережает своего соперника: за нее готовы проголосовать 47% избирателей, голос за Трампа отдадут 44% граждан.

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