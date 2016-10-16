Донецк, 16 октября, 2016, 22:04 — ИА Регнум. Покушение на одного из командиров ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Арсена Павлова с позывным Моторола совершено в Донецке. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Niklas Freidwall Взрыв

«По предварительным данным, в лифте дома, где проживал Арсен Павлов сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), — сказал источник. — Сам ополченец предварительно находился в этот момент в эпицентре взрыва и получил травмы несовместимые с жизнью».

Собеседник агентства добавил, что в покушении на Павлова подозревается украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

В ДНР объявлен план по поимке подозреваемых.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.