СМИ: В Донецке совершено покушение на Моторолу
Донецк, 16 октября, 2016, 22:04 — ИА Регнум. Покушение на одного из командиров ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Арсена Павлова с позывным Моторола совершено в Донецке. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Niklas Freidwall
Взрыв
«По предварительным данным, в лифте дома, где проживал Арсен Павлов сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), — сказал источник. — Сам ополченец предварительно находился в этот момент в эпицентре взрыва и получил травмы несовместимые с жизнью».
Собеседник агентства добавил, что в покушении на Павлова подозревается украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).
В ДНР объявлен план по поимке подозреваемых.
Официального подтверждения данной информации пока не поступало.