Тула, 16 октября, 2016, 21:38 — ИА Регнум. В матче десятого тура чемпионата России тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча, прошедшая 16 октября на центральном стадионе Тулы, завершилась со счетом 0:0.

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После десяти матчей чемпионата России тульский «Арсенал» пока занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков. «Краснодар», набравший 16 баллов, находится на 6-й позиции.

Отметим, что в следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет с пермским «Амкаром», а «Арсенал» на выезде померяется силами с «Крыльями Советов».

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 10-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:0.

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