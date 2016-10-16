Лондон, 16 октября, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Власти США рассматривают возможность введения новых экономических санкций против России и Сирии из-за обострения ситуации вокруг Алеппо. Об этом, как передает НТВ, заявил госсекретарь США Джон Керри на совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Борисом Джонсоном в Лондоне.

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«Мы (власти США) обсуждаем введение дополнительных санкций, и президент Обама (Барак Обама) рассматривает разные варианты, — говорит Керри. — Мы продолжим это обсуждать и поймем, что делать, в течение ближайших нескольких дней».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основные экономические санкции в отношении Российской Федерации (РФ) были введены весной 2014 года после возврата Крыма в состав РФ. В июле текущего года санкции продлили на шесть месяцев, до января 2017 года.

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