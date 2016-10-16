Вашингтон, 16 октября, 2016, 19:50 — ИА Регнум. В американском городе Лексингтон (штат Кентуки) убита дочь трехкратного чемпиона мира по легкой атлетике в спринтерском беге Тайсона Гэя Тринити Гэй. Как сообщает НТВ, перестрелка произошла в воскресенье, 16 октября, около ресторана Cook Out.

Charles Knowles Дым от выстрела

«Местные жители вызвали полицейских, которые и обнаружили 15-летнюю девушку с огнестрельным ранением шеи, — говорится в сообщении. — Пострадавшая была доставлена в местную больницу, однако врачи не смогли ее спасти».

По предварительным данным, группа неизвестных на двух автомобилях устроила перестрелку на одной из улиц города. Одна из пуль попала в 15-летнюю девочку, которая в это время обедала в ресторане.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.