Астрахань, 16 октября, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Пожар на крупнейшем рынке в Астрахани произошел вечером 16 октября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 17:16.

Франсиско Гойя. Пожар, огонь в ночи (фрагмент). 1793

Огонь распространился на площади около 500 квадратных метров, тушили огонь более сорока спасателей. В течение полутора часов пожарным удалось локализовать возгорание, а в 19:25 было объявлено о его ликвидации.

В результате ЧП никто не пострадал.

Как уточнили в МЧС, возгорание произошло в торговых павильонах. Точную причину пожара сейчас устанавливают специалисты.