Газиантеп, Турция, 16 октября, 2016, 19:20 — ИА Регнум. В городе Газиантеп на юго-востоке Турции в ходе полицейской спецоперации задержаны 19 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает RT, заявил губернатор Газиантепа Али Ерликая.

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«19 боевиков задержаны, — уточнил глава города. — Изъято 15 кг тротила, а также противотанковые мины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября губернатор города Газиантеп Али Ерликая сообщил, что на территории населенного пункта прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли трое полицейских.

«Смертник подорвал себя во время операции по захвату дома, который служил базой для боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил губернатор.

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