Калуга, 16 октября, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Бывший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Калужской области подозревается в оказании покровительства коммерческой фирме, которой руководила его мать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 16 октября заместитель прокурора Дзержинского района Калужской области Константин Морозов.

Карл Вениг. Иван Грозный и его мамка (фрагмент). 1886

По версии следствия, с марта по май 2015 года полицейский принимал участие в управлении зарегистрированной в поселке Полотняный завод коммерческой организацией, осуществляющей грузовые перевозки большегрузным транспортом. Учредителем и директором фирмы являлась мать сотрудника полиции.

В частности, подозреваемый предоставлял служебную информацию о времени и месте дислокации пунктов весового контроля на территории области, а также, в случае остановки автотранспорта организации сотрудниками ГИБДД, договаривался с коллегами о том, чтобы грузовики пропускали без проверки.

Санкция статьи 289 УК РФ, которую инкриминируют бывшему полицейскому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два подозреваемых следствием сотрудника ГИБДД в составе преступной группы, умышленно подстроили дорожное происшествие с автомобилем 18-летнего калужанина, который находился за рулем без водительских прав. Полицейские также потребовали от молодого человека взятку за несообщение о ДТП в правоохранительные органы. Один из подозреваемых пристегнул водителя наручниками к рулю и угрожал, что в автомобиле юноши могут «найти» наркотики. Подозреваемым в данном преступлении двум полицейским и их приятелю грозит до семи лет лишения свободы