Гонконг, Китай, 16 октября, 2016, 18:55 — ИА Регнум. В Гонконге в одном из местных зоопарков умерла панда по кличке Цзя Цзя. Ей было 38 лет, и она была старейшим представителем вида больших панд, содержащихся в неволе. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщает телерадиокомпания ВВС.

Brad Панда

«С возрастом у долгожительницы Цзя Цзя появились проблемы со здоровьем, — говорится в сообщении. — Она страдала от артрита и высокого кровяного давления».

Отмечается, что состояния панды ухудшалось в течение последних 2-х недель. Животное перестало принимать пищу, в связи с чем вес панды снизился с 71 до 67 кг. Сотрудники зоопарка приняли решение усыпить Цзя Цзя.

«Обычно в неволе большие панды в среднем доживают до 25 лет, — говорится в сообщении телерадиокомпании. — По словам экспертов, такой возраст панд соответствует человеческому возрасту в 114 лет».