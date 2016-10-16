Варшава, 16 октября, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Власти Польши планируют до конца 2019 года увеличить объемы транспортировки голубого топлива на Украину с нынешних 1,5 млрд кубометров до 5−6 млрд. Об этом, как передает RT, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

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«На данный момент имеем возможность транспортировать на Украину 1,5 млрд куб. м, — говорит Наимский. — Если построим сообщение с украинской стороны, а это короткий отрезок в 120 км, соединяющий польскую границу, то есть польскую систему с большим газохранилищем в Украине, то сможем транспортировать в Украину 5−6 млрд куб. газа».

При этом уполномоченный правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры отметил, что реализация данного шага даст возможность заключать прямые контракты между поставщиками сжиженного газа в Свиноуйсце и украинскими потребителями топлива.

«Не только с экономической, но и с политической точки зрения, можно ожидать, что украинские потребители захотят иметь доступ к другим возможностям поставок газа, чем из России», — заявил Наимский.

16 октября пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Билявский на своей странице в Facebook написал, что Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) и начала отбор голубого топлива из них. По данным «Укртрансгаза», в середине сентября этого года в украинских ПХГ находилось 15 млрд кубометров газа — это 49% от общего объема ПХГ.

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