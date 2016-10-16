Екатеринбург, 16 октября, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Спортивный директор екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Рохус Шох в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что санкт-петербургский «Зенит» не был лучше уральской команды в матче 10-го тура чемпионата России.

Вячеслав Евдокимов Игроки футбольного клуба «Зенит»

«Если говорить по игре, то я не скажу, что «Зенит» был сегодня сильнее, — сказал специалист. — А если говорить о классе, то это безусловно».

При этом Шох добавил, что первый тайм матча был за «Зенитом», а второй тайм — за «Уралом».

«Надо понимать, что есть разница в исполнительском мастерстве: в «Зените» для чемпионата России собраны игроки очень высокого уровня, — говорит спортивный директор. — Но по самой игре могу сказать, что «Урал» выглядел достойно во всех отношениях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября екатеринбургский «Урал» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче десятого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «СКБ-Банк арена» в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:2.

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