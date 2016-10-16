Гоа, Индия, 16 октября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Петра Порошенко о неурегулированности вопросов безопасности в Донбассе является лишь предлогом для того, чтобы не выполнять политическую часть Минских договоренностей. Об этом, как передает RT, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран БРИКС в Гоа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Исполнение Минских соглашений

«Я считаю, что это только предлог, чтобы ничего не делать в политической сфере, — заявил президент РФ. — Нужно идти как минимум параллельно — и добиваясь реализации вопросов безопасности, и совершая необходимые абсолютно для урегулирования в целом на длительную перспективу шаги в политической сфере».

При этом Путин добавил, что властям Украины необходимо внести изменения в Конституцию страны, о которых говорилось в ходе переговоров в Минске. По словам российского лидера, если изменения не будут внесены, то это свидетельствует о том, что власти Украины не готовы к решению проблемы полностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Чугуеве заявил, что власти Украины не намерены продвигаться в выполнении Минских соглашений по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе до тех пор, пока в регионе не будет решен вопрос обеспечения безопасности.

«Пока не будет выполнена составляющая безопасности, пакет по безопасности, Украина дальше в политическом процессе продвигаться не будет», — сказал украинский лидер.

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