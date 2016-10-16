Хасавюрт, Дагестан, 16 октября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В Хасавюрте (Дагестан) саперы разминировали обнаруженное ранее самодельное взрывное устройство. Об этом, как передает ТАСС, сообщил источник в силовых структурах республики.

Rafael Mizrahi Бомба

«Бомба была заложена у дороги, — говорит источник. — Недалеко проходит газовая труба. Сейчас силовики выясняют, кто и зачем заложил бомбу».

При этом собеседник агентства добавил, что взрывное устройство было изготовлено из алюминиевой пудры и аммиачной селитры, а также состояло из коробки с металлической основой.

«Обезврежена (бомба) была с помощью гидродинамического разрушителя», — отметил источник, добавив, что при разминировании жертв и разрушений нет.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.