Путин прокомментировал угрозы Байдена в адрес России
Гоа, Индия, 16 октября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал недавние угрозы в адрес России со стороны вице-президента США Джозефа Байдена, который заявил, что американские спецслужбы готовят кибератаки против России. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 16 октября, на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами стран БРИКС.
Путин отметил, что от «американских друзей» можно ожидать чего угодно. При этом глава государства отметил, что ничего нового Байден не сказал.
«Чего он такого нового сказал? А мы разве не знаем, что официальные органы США за всеми подглядывают и подслушивают?» — сказал президент. Он напомнил, что это давно ни для кого не секрет, что американцы ведут слежку за ведущими мировыми политиками. «Это не секрет никакой, и свидетельств этому достаточно, на это тратятся миллиарды долларов — ЦРУ работает, АНБ работает, другие службы», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что США следят не только за своими противниками, но и за союзниками.
Но определенная новизна в заявлении Байдена все же присутствует, отметил российский президент. «Единственная новизна, что впервые на таком высоком уровне США признают: первое — что они этим занимаются, и второе — в известной степени угрожают, что, конечно, не соответствует нормам международного общения».
«Ну, видимо, нервничают немножко», — пояснил Путин.
Напомним, эта история началась после того, как в ходе президентской гонки в США Россию на официальном уровне обвинили во взломе серверов Национального комитета Демократической партии США. Обвинения прозвучали на уровне Белого дома США. При этом, как это водится у американцев, никаких доказательств предоставлено не было.
Тем не менее в США демократы нагнетают антироссийскую истерию, заявляя, что «коварные русские» хотят лишить американцев священного права выбора, вмешиваясь в президентскую гонку. Весь этот грязный пиар преследует только одну цель — посадить Хиллари Клинтон в Овальный кабинет.