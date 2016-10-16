Гоа, Индия, 16 октября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал недавние угрозы в адрес России со стороны вице-президента США Джозефа Байдена, который заявил, что американские спецслужбы готовят кибератаки против России. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 16 октября, на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами стран БРИКС.

Center for American Progress Джо Байден

Путин отметил, что от «американских друзей» можно ожидать чего угодно. При этом глава государства отметил, что ничего нового Байден не сказал.

«Чего он такого нового сказал? А мы разве не знаем, что официальные органы США за всеми подглядывают и подслушивают?» — сказал президент. Он напомнил, что это давно ни для кого не секрет, что американцы ведут слежку за ведущими мировыми политиками. «Это не секрет никакой, и свидетельств этому достаточно, на это тратятся миллиарды долларов — ЦРУ работает, АНБ работает, другие службы», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что США следят не только за своими противниками, но и за союзниками.

Но определенная новизна в заявлении Байдена все же присутствует, отметил российский президент. «Единственная новизна, что впервые на таком высоком уровне США признают: первое — что они этим занимаются, и второе — в известной степени угрожают, что, конечно, не соответствует нормам международного общения».

«Ну, видимо, нервничают немножко», — пояснил Путин.

Напомним, эта история началась после того, как в ходе президентской гонки в США Россию на официальном уровне обвинили во взломе серверов Национального комитета Демократической партии США. Обвинения прозвучали на уровне Белого дома США. При этом, как это водится у американцев, никаких доказательств предоставлено не было.

Тем не менее в США демократы нагнетают антироссийскую истерию, заявляя, что «коварные русские» хотят лишить американцев священного права выбора, вмешиваясь в президентскую гонку. Весь этот грязный пиар преследует только одну цель — посадить Хиллари Клинтон в Овальный кабинет.