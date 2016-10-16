Ташкент, 16 октября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В Термезском государственном университете 15 октября состоялась научная конференция, посвященная итогам четвертого полевого сезона археологических раскопок греко — бактрийской крепости Узун-Дара, сообщил ИА REGNUM академик Турсунали Кузиев.

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«Совместная российско-узбекская археологическая экспедиция под руководством академика Эдварда Васильевича Ртвеладзе, в составе к.и.н. Н. Двуреченской, О. Двуреченского, М. Тульновой и их узбекских коллег завершили исследование цитадели крепости Узун-Дара (Сурхандарьинская область Узбекистана)», — отметил Кузиев.

По его словам, данная цитадель является «главным и центральным звеном высокогорной оборонительной стены, некогда разделявшим две великие империи — Согд и Бактрию.

«Нынешний полевой сезон оказался наиболее урожайным. Российским археологам удалось вскрыть более 75% всей площади крепости, собрать уникальную по количеству и по качеству нумизматическую коллекцию. По заявлению российских ученых, крепость Узун-Дара теперь по праву занимает первое место в мире по количеству нумизматических находок эллинистического периода. Подобной коллекцией не может похвастаться даже Британский Музей», — указал Кузиев.

Эти находки дают полную картину развития денежного обращения уже в период Антиоха I, (295−280−265 гг), также раскопаны уникальные серебряные монеты правления Александра Македонского, с изображением Геракла в львином скальпе с одной стороны и Зевса, восседающего на троне с орлом в руке, — с другой. Найдены десятки монет греко-бактрийских царей — Евкратида, Деметрия, Евтидема II.

Раскопаны более 500 других артефактов — сотни наконечников стрел, фрагментов керамики с надписями, орнаментом, лепниной, с фигурками, которые предстоит обработать, описать, зарисовывать .

Кроме того, в ходе раскопок получен подробный план архитектурных построек, составлена система по хронологии и периодизации жизни в цитадели с последней четверти IV по середину II веков до н. э, что «надежно подкреплено уникальным археологическим комплексом и не имеющей аналогов в мире нумизматическим материалом».

«Конференция стала не только отчетом по итогам полевого сезона, но также отчетом почти вековому взаимовыгодному сотрудничеству между русскими учеными и их узбекскими коллегами», — резюмировал академик.