Вильнюс, 16 октября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Литвы Юрас Пожела скончался в возрасте 34 лет.

sam.lrv.lt Министр здравоохранения Литвы Юрас Пожела

Как сообщил председатель штаба Социал-демократической партии Альгирдас Сисас, Пожела скончался в больнице в результате воспаления поджелудочной железы.

Стало известно, что болезнь Пожелы обострилась в конце лета этого года. 17 августа он был госпитализирован. Все это время он находился в тяжелом состоянии.

Отмечается, что Пожела был одним из лидеров правящей в Литве партии. Даже находясь в больнице он был внесен в список социал-демократов в первом туре выборов в парламент, который состоялись 9 октября. Он даже прошел в парламент и получил мандат депутата.

Министром здравоохранения Пожела стал в марте этого года по указу президента Литвы Дали Грибаускайте. Она уже принесла соболезнования родным и близким министра. Грибаускайте отметила, что «Литва потеряла молодого, талантливого и энергичного политика, с которым были связаны надежды на будущее республики».