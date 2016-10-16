Лондон, 16 октября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. «Путин нанял армию троллей, чтобы бомбардировать британские СМИ сообщениями, нужными России. Приятель Путина Евгений Пригожин, возглавляющий в Петербурге «Агентство интернет-исследований» организовал группу из 400 человек — это целая пропагандистская фабрика для распространения лжи в Интернете. Тролли будут оставлять комментарии в Британских СМИ. Каждый англоговорящий специалист станет получать 600 фунтов в месяц».

Теодор Киттельсен. В пещере Горного Короля. 1913

«Пригожин, ныне 55-летний бизнесмен, встречался с Путиным еще в 2001 году и стал миллиардером после получения государственных контрактов на оборону, — раскрывает секреты финансового взлета российского предпринимателя Sun. — Есть основания полагать, что эффективность работы «троллей» опробовали еще в 2014 году, когда, по мнению кремлевских СМИ, были сфальсифицированы результаты шотландского референдума. Издание The Guardian получило тогда множество комментариев, подобных этому: «Странно. Я не могу вспомнить ни одну страну, готовую отказаться от своей собственной независимости».

«Исторической миссией шпионов всегда была добыча информации о противнике, — делится познаниями в разведывательном деле корреспондент газеты Гарри О’Ши. — Теперь же в большей цене оказывается распространение дезинформации. С этой целью русские создают свои так называемые вещательные центры — как, например, офисы Russia Today и Sputnik в Эдинбурге. Кремлевские шпионы уже внедрились на территорию Шотландии. К началу второго референдума по независимости русские обучат шотландцев, как надо себя вести».