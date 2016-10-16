Оренбург, 16 октября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. В Оренбурге 15 октября из-за выявленного возбудителя африканской чумы в шпике пришлось экстренно закрыть выставку-ярмарку «Регионы России». Официальный комментарий Управление Россельхознадзора по Оренбургской области по данному факту корреспонденту ИА REGNUM обещает дать 17 октября.

Kagor Шпик

Пока же из открытых источников известно, что зараженный шпик на выставку-ярмарку в СКК «Оренбуржье» привезли из Краснодарского края. Как сообщает региональный портал www.orenday.ru, с реализации снято 229 килограммов продукции, для окончательного принятия решения и более тщательной экспертизы пробы направлены в Покров. На территории спортивно-культурного комплекса, где была организована выставка, проведут санобработку.

Специалисты уверяют, что мясо с возбудителями африканской чумы не опасно для человека, поэтому советуют не выбрасывать купленный шпик, а смело употреблять его в пищу.

Стоит отметить, 30 сентября 2016 года Распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден план действий по предотвращению заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы свиней (АЧС) и ее распространения. Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзорному надзору поручено обеспечить контроль за соблюдением утвержденных в установленном порядке ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации. Рекомендовано организовать мероприятия по выявлению и пресечению фактов перевозок всеми видами транспорта и реализации свиней и подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров, полученных от убоя свиней, без ветеринарных сопроводительных документов. Организовать проведение на регулярной основе диагностических исследований для выявления африканской чумы свиней, включая отбор проб биологического материала от павших животных. А также рекомендовано создать на территориях Северо-Западного, Центрального, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов вдоль государственной границы РФ защитные зоны шириной до 10 км, свободные от диких кабанов и домашних свиней, за исключением свиней, содержащихся в свиноводческих хозяйствах с высоким уровнем биологической защиты.

Напомним, что в Оренбуржье в 2008 и 2011 годах вводился карантин по поводу вспышки африканской чумы в селах Кирсановка и Черноречье.