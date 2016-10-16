Воронеж, 16 октября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Следователи не подтвердили информацию о том, что накануне, 15 октября, в драке с фанатами пострадал сотрудник полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

Цитата из хф «Околофтубола». реж. Антон Борматов. 2013. Россия Бесчинства футбольных фанатов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября СКР начал доследственную проверку по факту получения огнестрельного ранения из травматического оружия сотрудников полиции. По первоначальным данным сообщалось, что полицейский мог получить ранение в драке между футбольными фанатами.

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Однако в ходе доследственной проверки выяснилось — фанаты ни при чем: ранение полицейский получил самостоятельно, вне работы. Сейчас следователи разбираются в деталях происшествия.

Между тем, в столкновениях между фанатами воронежского «Факела» и московского «Динамо» в Воронеже пострадали около 10 человек. Девять нарушителей правопорядка были задержаны полицейскими.