Калуга, 16 октября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Сильно не повезло 42-летнему жителю Калуги, который по халатности работников регионального управления исполнения наказаний был незаконно лишен свободы. Как сообщил 16 октября корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по г. Калуга СУ СКР по Калужской области Сергей Худык, еще в июле 2014 года, мужчина мировым судьей был осужден за неуплату алиментов к исправительным работам. Их заменили на лишение свободы сроком на один месяц 18 дней с отбыванием в колонии-поселении.

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Спустя полгода сотрудники регионального управления ФСИН выдали этому же мужчине аналогичное предписание отправиться в колонию отбывать наказание за то же самое преступление. В результате калужанин был незаконно лишен свободы на 1,5 месяца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).