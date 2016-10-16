Дамаск, 16 октября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Боевики из «Свободной армии Сирии» заявили о своём захвате деревни Дабик, удерживаемой террористами из «Исламского государства» (организации, запрещённой в России), сообщает 16 октября Reuters.

Freedom House Сирийская оппозиция

Данный успех стал возможен благодаря военной поддержки со стороны Турции, осуществляющей операцию «Щит Евфрата».

Оборона Дабика имела символическое значение для террористов из ИГ, так как, по их мнению, именно здесь произойдёт финальная битва между добром и злом. Однако, предчувствуя своё поражение, террористы успели заявить, что данная битва не связана с описываемой в пророчестве.

«Свободная армия Сирии» является союзником Западных держав в борьбе с президентом Асадом, так как открытая поддержка ИГ невозможна ввиду откровенной варварской сущности данной организации. Но методы т.н. умеренной оппозиции зачастую ничем не отличаются от методов террористов «Исламского государства», кроме того давно установлены многочисленные факты сотрудничества последних со «Свободной армии Сирии».

Напомним, что операция «Щит Евфрата» осуществляется Турцией с августа 2016 г. Главной задачей этой операции является отнюдь не противодействие «Исламскому государству», а борьба с курдским ополченцам, проживающим на границе с Турцией. Успехи сирийских курдов в борьбе за получение автономии, позволяют активизироваться их братьям в Турции, что для Анкары неприемлемо.