Киев, 16 октября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) и начала отбор голубого топлива из них. Об этом сегодня, 16 октября, написал пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Билявский на своей странице в Facebook.

adam_gorka Природный газ

По данным «Укртрансгаза», в середине сентября этого года в украинских ПХГ находилось 15 млрд кубометров газа — это 49% от общего объема ПХГ. Сегодня закачка газа в ПХГ была остановлена и начался его отбор, пишет Билявский.

По его словам, суточная норма отбора — 1,2 млн кубометров. «Всего было закачано 6,3 миллиарда кубометров, в ПХГ хранится 14,7 миллиарда кубометров, заполненность — 48%», — уточнил пресс-секретарь.

На Украине идут споры между правительством и «Нафтогазом» об уровне минимального объема газа в ПХГ. Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман речь идет о цифре между 14,5 и 17 миллиардами кубометров.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер уже заявил, что низкий уровень газа в украинских ПХГ может создать риск для бесперебойного транзита газа через Украину в европейские страны зимой.

Министр топлива и энергетики России Александр Новак заявил, что Украине надо закачать в ПХГ ещё 1,5−2 млрд кубометров газа, чтобы нормально пройти зиму. Новак подчеркнул, что Россия может продать Украине необходимый объем газа, если у Киева есть чем заплатить.