Москва, 16 октября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление вице-президента США Джозефа Байдена, который угрожал России кибернетическими атаками. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Marc Tarlock Базар

Рябков отметил, что Россия превратилась «в карту, которая разыгрывается в предвыборной борьбе американцев». На данный момент Вашингтон просто использует отношения с Россией как средство достижения конкретных внутриполитических целей. «К сожалению, от США можно ожидать любых самых драматических решений», — констатировал заместитель министра.

Дипломат подчеркнул, что те угрозы, которые сделал вице-президент США — «уже даже не «мегафонная дипломатия», потому что никакой дипломатии тут нет — это просто крики как на базаре». Рябков подчеркнул, что Россию подобными криками не запугать и Москва не собирается сдавать позиции под внешним нажимом.

Напомним, вице-президент США Байден прямо заявил журналистам, что американские власти готовят кибератаки против России. Это беспрецедентное заявление со стороны американского официального лица, фактически заявившего, что США осуществят нападение на Россию. Эксперты указывают, что подобного не было со времен Карибского кризиса.