Мадрид, 16 октября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Отрадно, что — повторяя эту уже очень старую новость — газета государства, входящего в НАТО, не пытается обвинить на этот раз Москву, что она играет не по правилам, пытаясь устрашить противника картонными «арматами»: «Надувные манекены, чтобы запутать врага, не являются диковинкой: известно, что к таким уловкам прибегали еще использовали во время Второй мировой войны. Саддам Хусейн тоже пытался обмануть американцев, когда те вторгались в Ирак в 2003 году. В настоящее время Россия вновь решила прибегнуть к этой хитрости и оснащает свою армию надувными танками, установками ПРО и самолетами».

Надувной танк во Вторую мировую войну

В случае начала войны, отмечает издание, Кремль «может запутать врага ложными движениями колонн танков в отвлекающих направлениях и размещением муляжей зенитных установок, что явится сдерживающим фактором для авиации противника. Все это приведет к потере врагом времени, что может решить судьбу противостояния».

«Русские называют это maskirovka и считают полноправной составляющей гибридной войны, — пишет АВС. — Москва уже пользовалась подобной методикой в 2014 году, когда при захвате Крыма использовала не только регулярные войска, но и большое количество добровольцев, которых переодели в «зеленых человечков» и вооружили до зубов ненастоящим оружием. Не так давно, выступая в рамках Московского экономического форума «Россия зовет тебя», Путин признал, что «мы были вынуждены защищать русскоязычное население Донбасса» (юго-восток Украины). Эксперты уверены, что это выразилось в «гуманитарных» конвоях, отправленных Москвой в большом количестве в Донбасс. По-видимому, грузовики везли оружие, а не продукты питания и медикаменты. Аналитики сомневаются также и в том, что сопротивление регулярной армии Киева оказали «отчаявшиеся шахтеры и трактористы».

Подтверждений справедливости предположений этих своих экспертов газета не смогла привести ни одного. И потому предпочла вернуться к тому, с чего начала свою статью: «Танковые башни вращаются как у реальных прототипов, люки бронемашин открыты, объекты источают тепло, чтобы послать ложные сигналы тепловизорам и выглядят на радарах как настоящие цели. Остается надеяться, что и настоящая война останется только в виртуальном пространстве».