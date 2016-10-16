Манила, 16 октября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что поднимет вопрос о территориальном споре в Южно-китайскому морю, сообщает 16 октября Reuters.

SW1994 Китай

Быстрое налаживание экономических связей с Китаем, по мнению президента Филиппин, может привести к некоторым проблемам в экономике, что может привести к потере суверенитета. В частности спор из-за некоторых островов в южно-китайском море, вопрос о суверенитете над которыми является камнем преткновения между двумя государствами. Дутерте намерен использовать решение данное в Гааге по этому вопросу в переговорах с китайской стороной.

Напомним, что 12 июля 2016 г. был рассмотрен иск Филиппин по поводу спорных участков в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай. По итогом иска, палата третейского суда в Гааге отвергла притязания Китая на спорные территории, что, разумеется, было воспринято китайской стороной негативно.