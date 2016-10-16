ФОМ: граждане России стали меньше доверять данным СМИ об экономике
Москва, 16 октября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Российские граждане стали меньше доверять сообщениям средств массовой информации о состоянии национальной экономики. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Результаты опроса опубликованы сегодня, 16 октября, на официальном сайте ФОМ.
Согласно результатам опроса, 46% граждан России считают, что СМИ необъективно освещают ситуацию в российской экономике. 32% считают, что СМИ объективны в этом опросе. Более половины граждан (61%) считают, что журналисты дают неполную картину дел в экономике, 20% считают, что журналисты освещают эту тему полностью.
С августа 2015 года доля не доверяющих средствам массовой информации граждан России выросла с 41 до 51%. Число доверяющих снизилось с 47 до 40%.
46% граждан считают, что реальная ситуация в российской экономике хуже, чем о ней сообщают СМИ. 28% считают, что вся информация об экономике из СМИ не соответствует действительности. 7% уверены, что журналисты при освещении экономических проблем утрируют информацию.
Опрос также показывает, что интерес граждан России к экономической ситуации в стране за последний год несколько упал. Если в августе 2015 года за экономическими новостями следили 42% граждан, то теперь только 30%. 62% вообще не следят за экономическими новостями.