Москва, 16 октября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Российские граждане стали меньше доверять сообщениям средств массовой информации о состоянии национальной экономики. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Результаты опроса опубликованы сегодня, 16 октября, на официальном сайте ФОМ.

Ken Teegardin Экономика

Согласно результатам опроса, 46% граждан России считают, что СМИ необъективно освещают ситуацию в российской экономике. 32% считают, что СМИ объективны в этом опросе. Более половины граждан (61%) считают, что журналисты дают неполную картину дел в экономике, 20% считают, что журналисты освещают эту тему полностью.

С августа 2015 года доля не доверяющих средствам массовой информации граждан России выросла с 41 до 51%. Число доверяющих снизилось с 47 до 40%.

46% граждан считают, что реальная ситуация в российской экономике хуже, чем о ней сообщают СМИ. 28% считают, что вся информация об экономике из СМИ не соответствует действительности. 7% уверены, что журналисты при освещении экономических проблем утрируют информацию.

Опрос также показывает, что интерес граждан России к экономической ситуации в стране за последний год несколько упал. Если в августе 2015 года за экономическими новостями следили 42% граждан, то теперь только 30%. 62% вообще не следят за экономическими новостями.