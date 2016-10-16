Калуга, 16 октября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. День работников дорожного хозяйства торжественно отмечают сегодня, 16 октября специалисты отрасли Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области Строительство дороги в Калужской области

По информации регионального министра дорожного хозяйства Ольги Ивановой, всего с 2006 года инвестиции в дорожную отрасль области достигли 28 млрд рублей. За это время в регионе было отремонтировано 1950 километров автомобильных дорог, построено 150 км. Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, за последние 10 лет, увеличилась с 25 до 50%, а расходы 2016 года на ремонт и капитальный ремонт составляют 724 млн рублей.

К примеру, в программу дорожных работ 2016 года включено строительство обхода Калуги. Этот проект входит в перечень особых социально значимых объектов России.

В этом году федеральным бюджетом вложено в дорожную отрасль области более 20 млрд рублей. Из 250 км федеральных дорог, которые приняты в эксплуатацию в этом году, 50 км реконструированы на территории калужского. Фактически это первый этап обустройства Киевского шоссе. У дорожников, в числе задач 2017 года, — ввод в эксплуатацию Южного обхода и проектирование Северного обхода, который даст новый импульс развитию города Калуги. К концу ноября будет завершено строительство дорожной развязки на повороте в Калугу.