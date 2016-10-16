Санкт-Петербург, 16 октября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге впервые прошел фестиваль SUP-серфинга, в котором приняли участие около 200 человек.

Юлия Карнаева ИА REGNUM SUP-фестиваль в Санкт-Петербурге. Нефтяная вышка и шейхи

SUP-серфинг — разновидность серфинга, в котором серфер, стоя на доске, перемещается по воде посредством гребли веслом. SUP — аббревиатура английских слов Stand Up Paddle, что в переводе означает «стоя с веслом».

Юлия Карнаева ИА REGNUM SUP-фестиваль в Санкт-Петербурге. САП-семья

Смыслом фестиваля стало стремление его организаторов придать новый импульс любителям этого водного спорта, открыв дорогу для организации в Петербурге европейских и мировых соревнований по SUP-серфингу.

Длина маршрута, предложенного участникам, составляла чуть более 8 км. Старт и финиш были в одной точке, у дома 131−133 по Набережной канала Грибоедова.

Юлия Карнаева ИА REGNUM SUP-фестиваль в Санкт-Петербурге. Участники прошли по Крюкову каналу, реке Мойке, Фонтанке и каналу Грибоедова

От канала Грибоедова серферы продвигались к реке Мойка. Первый пит-стоп — на участке от Невского проспекта до храма «Спас-на-Крови». Там серферы фотографировались и показывали зрителям различные трюки.

Юлия Карнаева ИА REGNUM SUP-фестиваль в Санкт-Петербурге

Следующая остановка — на Мойке, между Марсовым полем и Михайловским садом. Там прошли небольшие соревнования — гонка на 300 метров, от моста до моста.

Юлия Карнаева ИА REGNUM SUP-фестиваль в Санкт-Петербурге. Нефтяная вышка и шейхи

Затем любители SUP-серфинга прошли по реке Фонтанка и проследовали к месту финиша, замкнув тем самым кольцо.

Юлия Карнаева ИА REGNUM SUP-фестиваль в Санкт-Петербурге. На Фонтанке

После окончания фестиваля в одном из ресторанов прошла вечеринка, состоялось награждение лауреатов сезона и фестиваля SUP-серфинга.