Захарченко: Порошенко разорвал Минские соглашения
Донецк, 16 октября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что президент Украины Петр Порошенко отменил Минские соглашения и развязал боевые действия в Донбассе. Такое заявление Захарченко сделал в ночь на 16 октября на экстренном совещании в Донецке, сообщает ДАН.
Захарченко провел экстренное совещание по результатам военных учений, которые провели вооруженные силы ДНР. Глава республики отметил, что причин проведения срочных военных учений было две. Первая — сильное обострение на линии фронта, вторая — выступление президента Украины Петра Порошенко в Чугуеве, где он заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения.
Захарченко отметил, что в нормативы учений удалось уложиться на 98−99 процентов.
Ситуации в Донбассе за последнюю неделю существенно обострилась. ВСУ предприняли несколько попыток наступления, но были отбиты во всех пунктах.