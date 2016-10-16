Донецк, 16 октября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что президент Украины Петр Порошенко отменил Минские соглашения и развязал боевые действия в Донбассе. Такое заявление Захарченко сделал в ночь на 16 октября на экстренном совещании в Донецке, сообщает ДАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Захарченко провел экстренное совещание по результатам военных учений, которые провели вооруженные силы ДНР. Глава республики отметил, что причин проведения срочных военных учений было две. Первая — сильное обострение на линии фронта, вторая — выступление президента Украины Петра Порошенко в Чугуеве, где он заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения.

Захарченко отметил, что в нормативы учений удалось уложиться на 98−99 процентов.

Ситуации в Донбассе за последнюю неделю существенно обострилась. ВСУ предприняли несколько попыток наступления, но были отбиты во всех пунктах.