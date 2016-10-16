Лондон, 16 октября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри будет присутствовать в Лондоне на встрече посвящённой продолжающейся гражданской войны в Сирии, сообщает 16 октября Reuters.

Ralph Alswang Госсекретарь США Джон Керри

Керри присоединился к своим французским и немецким коллегам для переговоров проводимых главой внешнеполитического ведомства Великобритании, Борисом Джонсоном.

В субботу 15 октября Керри встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также представителями Ирана, Турции и Саудовской Аравии. Данные консультации проходят в контексте рухнувших соглашений между Россией и США по прекращению огня в Сирии.

Напомним, что гражданская война в Сирии продолжается уже около пяти лет. После вмешательства российских ВКС, 30 сентября 1915 г. чаша весов начала склоняться в сторону легитимного правительства Башара Асада. В последнее время, наблюдается заметный всплеск резко негативных оценок в адрес России и Сирии, особенно в связи с действиями по освобождению Алеппо. Ряд экспертов связывает это с тем, что в Алеппо в плотном кольце сирийских войск находятся достаточно крупные американские и британские военные контингенты.