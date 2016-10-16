Ташкент, 16 октября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Международный шахматный турнир, посвященный 680-летию полководца и правителя Амира Темура, состоится 16−22 октября в Ташкенте, сообщает Национальная федерация шахмат Узбекистана.

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Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.

Среди соревнующихся в этой интеллектуальной игре — Шахрияр Мамедьяров, представляющий Азербайджан, Борис Гельфанд из Израиля, украинский шахматист Руслан Пономарев и Рустам Касымджанов из Узбекистана.

В рамках турнира пройдет мастер-класс и сеанс одновременной игры для юных шахматистов Узбекистана. Для участников соревнований будет также организован тур в древний Самарканд.

Ранее, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов пообещал, что FIDE ежегодно будет проводить в Узбекистане крупные турниры.